Stavka v zdravstvu in socialnem varstvu poteka brez težav, ob tem že napoved nadaljnjih sindikalnih aktivnosti

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 16. februarja - Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu zaradi neizpolnjenih zahtev stavkajo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah. Stavka poteka brez opaznejših težav, v sindikatih pa so napovedali nadaljnji boj za višje plače in boljše delovne pogoje. Podprli so jih tudi nekateri drugi sindikati.