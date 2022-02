Prometna varnost: Na severnoprimorskih cestah manj prometnih nesreč, a več mrtvih

Nova Gorica, 16. februarja - Na severnoprimorskih cestah je v letu 2021 umrlo devet udeležencev prometnih nesreč, medtem ko so leta 2020 zabeležili le tri smrtne žrtve. Na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica so obravnavali skupno 723 prometnih nesreč, kar je 8,2 odstotka manj kot leta 2020, ko so jih obravnavali 788.