HRW: V Avstraliji povprečno število dni pridržanja prosilcev za azil 689 dni

Canberra, 16. februarja - Organizacija Human Rights Watch (HRW) je obsodila avstralsko politiko pridržanja priseljencev, ki prosilce za azil pridržuje povprečno 689 dni, kar je dlje kot katera druga zahodna demokracija. V Avstraliji so oblasti za več let pridržale 117 ljudi, osem pa je bilo pridržanih več kot deset let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.