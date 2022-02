V ZDA pogrešano deklico po več kot dveh letih našli živo

New York, 16. februarja - Policija v ameriški zvezni državi New York je našla pogrešano Paislee Shultis, ki je izginila leta 2019. Danes šestletno deklico so našli v ponedeljek skrito v hiši v sobi pod stopniščem v kraju Saugerties, je sporočila policija, ki je ob tem navedla, da je deklica v dobrem zdravstvenem stanju. Ugrabili naj bi jo njeni biološki starši.