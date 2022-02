Bovški policisti preiskali 104 kazniva dejanja pri unovčevanju turističnih bonov

Bovec, 16. februarja - Bovški policisti so v prvi polovici januarja uspešno zaključili obsežno in dlje časa trajajočo zahtevno policijsko preiskavo 104 kaznivih dejanj zlorabe pri unovčevanju turističnih bonov. Boni so bili unovčeni na škodo 25 oseb, večinoma s Severne Primorske, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.