Sindikati zdravstva in socialnega varstva ob današnji stavki napovedali nadaljnji boj za višje plače in boljše delovne pogoje

Ljubljana, 16. februarja - Predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva so ob današnji stavki napovedali nadaljnji boj za višje plače in boljše delovne pogoje. Na zboru stavkajočih pred UKC Ljubljana so še poudarili, da zdravstvo sestavlja več različnih poklicnih skupin, brez katerih bolniki ne bi prejeli kakovostnih zdravstvenih storitev.