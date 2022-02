Evropski poslanci iz Slovenije večinoma pozdravili odločitev Sodišča EU

Strasbourg, 16. februarja - Evropski poslanci iz Slovenije so danes večinoma pozdravili pričakovano odločitev Sodišča EU, ki je zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti ukrepi Bruslja glede pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Stopili so tudi v bran pravni državi in opozorili, da sedaj ni več izgovorov za neukrepanje.