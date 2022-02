V Oseku nasprotujejo gradnji stanovanjskega naselja sredi vasi

Nova Gorica, 16. februarja - Prebivalci vaškega jedra Oseka se že vrsto let borijo proti gradnji novega naselja tik nad starim, spomeniško zaščitenim vaškim jedrom, kar načrtuje nepremičninska družba Proagent. Pred kratkim so ustanovili tudi civilno iniciativo, katere predstavniki so danes pojasnili, da ne želijo novega naselja, ki bi preveč obremenilo vas.