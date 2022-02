Slovenci danes na OI brez presežka

Peking, 16. februarja - Slovenci v današnjih nastopih na olimpijskih igrah v Pekingu niso bili ravno uspešni. Tekaški dvojici Anamarija Lampič in Eva Urevc ter Miha Šimenc in Vili Črv sta obstali v polfinalu sprinta dvojic. Smučar Žan Kranjec pa je odstopil že v prvi vožnji slaloma.

Smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc se nista prebili v finale ekipnega sprinta v klasični tehniki. V prvi polfinalni skupini zimskih olimpijskih iger v Pekingu sta zasedli sedmo mesto. Neuspešna sta bila tudi Vili Črv in Miha Šimenc, ki sta v prvi polfinalni skupini moške konkurence zasedla osmo mesto. Skupno sta bili dekleti 14., fanta pa 16.

V ženski konkurenci sta slavili Nemki Katharina Hennig in Victoria Carl, drugo mesto sta osvojili Švedinji Jonna Sundling in Maja Dahlqvist, tretji pa Rusinji Julija Stupak in Natalija Neprjajeva.

V sprintu moških dvojic pa sta bila najboljša Norvežana Erik Valnes in Johannes Hoesflot Klaebo, ki je tako osvojil že svojo četrto medaljo v Pekingu. Toliko jih ima tudi Rus Aleksander Boljšunov, ki je bil skupaj z Aleksandrom Terentjevom tretji. Druga sta bila Finca Iivo Niskanen in Joni Maki.

Od Slovencev je danes nastopil še olimpijski podprvak v veleslalomu Žan Kranjec, ki je odstopil v prvi vožnji slaloma, potem ko je povozil količek. Slalomsko preizkušnjo je dobil Francoz Clement Noel, ki je do zmage prišel z najboljšo finalno vožnjo, po prvi vožnji je bil šesti. Drugi je bil Johannes Strolz iz Avstrije, ki ima že zlato medaljo iz alpske kombinacije, tretji pa Sebastian Foss-Solevaag iz Norveške.

Slovenija pa ni imela predstavnic v ženski biatlonski štafeti, v kateri so slavile Švedinje, druge so bile Rusinje, tretje pa Nemke.

Nadaljevala sta se tudi hokejska turnirja tako v moški kot ženski konkurenci. Slovaški hokejisti so šokirali Američane, ob odsotnosti igralcev lige NHL najmlajšo ekipo teh iger, in jih po izvajanju kazenskih strelov poslali domov. Slovaki so v četrtfinalu zmagali s 3:2 in se bodo v polfinalu pomerili s finskimi hokejisti. Slednji so bili v četrtfinalu s 5:1 boljši od Švicarjev. V drugem polfinalu se bodo pomerili Rusi, ki so s 3:1 premagali Dance, in Švedi. Ti so danes premagali Kanadčane z 2:0.

Na ženskem hokejskem turnirju so Švicarke in Finke igrale za tretje mesto, ki so ga s 4:0 osvojile slednje. Finke so tako osvojile četrti olimpijski bron.

Na igrah v Pekingu so medtem zabeležili drugi dopinški primer. Mednarodna agencija za testiranje (Ita) je potrdila, da je bila na dopinškem testu pozitivna ukrajinska smučarska tekačica Valentina Kaminska.