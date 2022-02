Madžarski lastniki lendavskih toplic napovedujejo odprtje v letošnji sezoni

Lendava, 16. februarja - Terme Lendava, ki jih je madžarski državni sklad Comitatus Energia od Save Turizma kupil konec leta 2019 in so že več kot leto dni zaprte, bodo s prenovljenimi zgradbami in novimi storitvami v letošnji sezoni pričakale tisoče slovenskih in tujih gostov, napoveduje direktor toplic Daniel Kovacs.