Gasilci zaradi zamakanja z bohinjske osnovne šole odstranili sneg in led

Bohinjska Bistrica, 16. februarja - Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica so v torek pomagali tamkajšnji osnovni šoli, kjer je zaradi padavin zamakala streha objekta in je voda pritekla v vse tri telovadnice. Gasilci so odstranili ledeno oblogo na strehi in ostrešje prekrili s ponjavo.