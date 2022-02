V varstveno delovnih centrih ponekod okrnjene interesne dejavnosti, v zavodih nedeljski urnik

Maribor/Črna na Koroškem, 16. februarja - Za uporabnike varstveno delovnih centrov današnja stavka, ki jo organizirajo sindikati zdravstva in socialnega varstva, ponekod pomeni nekoliko okrnjene interesne in prostočasne dejavnosti ter izobraževanja, medtem ko vse nujne naloge in dela, ki jih uporabniki opravljajo za zunanje partnerje, tečejo. V zavodih delo poteka po nedeljskem urniku.