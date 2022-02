Podporo stavkajočim v zdravstvu in socialnem varstvu izrazili tudi v drugih sindikatih, v Fidesu poudarjajo, da zdravniki ne stavkajo

Ljubljana, 16. februarja - Stavkajoče delavke in delavce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so danes podprli v konfederaciji sindikatov javnega sektorja, zvezi svobodnih sindikatov in sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. V zdravniškem sindikatu Fides pa so danes ponovno poudarili, da zdravniki in zobozdravniki danes ne stavkajo.