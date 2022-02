Hrvaška vlada bo posledice podražitev blažila z ukrepi, vrednimi 4,8 milijarde kun

Zagreb, 16. februarja - Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Zagrebu predstavil ukrepe za ublažitev rasti cen energentov, vredne skoraj pet milijard kun. Vlada se bo proti podražitvam med drugim borila s subvencijami in boni, predvsem pa z znižanjem DDV, in to ne le na energente, ampak tudi na hrano in različne izdelke, celo na higienske vložke.