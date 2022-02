V Piranu vnovič akcija brezplačne predaje azbestnih odpadkov

Piran, 16. februarja - Občani Pirana lahko tudi v letošnjem letu Javnemu podjetju Okolje Piran brezplačno predajo do eno tono azbestnih odpadkov, pri čemer stroške prevzema in obdelave krije občina. Akcija bo trajala do porabe namenskih proračunskih sredstev. Lani so v Piranu na ta način zbrali 35 ton azbestnih odpadkov, so sporočili iz piranskega komunalnega podjetja.