V ZDA bolnica z levkemijo s pomočjo popkovnične krvi premagala virus hiv

Denver/New York, 16. februarja - Iz ZDA poročajo o bolnici z levkemijo, ki je premagala virus hiv s pomočjo nove metode uporabe popkovnične krvi. To odpira možnost ozdravitve več ljudi različnih ras, kot je bilo mogoče doslej, so v torek sporočili ameriški znanstveniki. Bolnica je prva ženska in pripadnica mešane rase, ki je premagala hiv s pomočjo uporabe popkovnične krvi.