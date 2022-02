Banke lani s 527,3 milijona evrov dobička po davkih

Ljubljana, 16. februarja - Bančni sistem v Sloveniji je lani ustvaril 527,3 milijona evrov dobička po davkih, kar je 17,1 odstotka več kot predlani. Dobiček pred davki se je povečal za petino in se ustavil pri 564,7 milijona evrov. Na to je vplivalo sproščanje oslabitev in rezervacij v bankah, in sicer skupaj za 76,1 milijona evrov.