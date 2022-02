Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so mesta z napihanim snegom ter strmejša pobočja, kjer se bodo lahko zaradi šibke plasti pod novim snegom z dovolj strmih pobočij spontano prožili plazovi suhega snega. Že ob manjši obremenitvi snežne odeje boste lahko sprožili tudi plaz suhega snega, na mestih z napihanim snegom pa klože. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

Snežne razmere: Do včeraj zvečer je v hribih in gorah zapadlo od 10 do okoli 50 centimetrov snega, največ v zahodnih in osrednjih Julijcih. Meja sneženja je bila med 700 in 1000 metri, vzhodneje tudi višje. Novi sneg je suh in mehak, pod okoli 1400 metri pa moker. V snežni odeji je šibka - trda in ponekod poledenela - plast, ki je, poleg napihanega snega, glavni vzrok za povečano nevarnost snežnih plazov. Na vetru izpostavljenih legah je novi sneg spihan, tam je trdo ali poledenelo. Pod okoli 1500 metri je bil novi sneg moker in se je bolje sprijel s trdo podlago.

Predviden razvoj vremena: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Sredi dneva in popoldne se bodo oblaki nabirali po grebenih zahodnih in južnih Julijskih Alp in predgorja. Sprva bo pihal šibak južni veter, ki se bo popoldne obrnil v jugozahodnik in se krepil. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1400 metrov. Jutri bo precej jasno, v zahodnih in južnih ter deloma osrednjih Julijskih Alpah pa bo pod okoli 1700 metri oblačno in ponekod megleno. Pihal bo zmeren do močan zahodnik, ki se bo popoldne obračal v severozahodnik. Ničta izoterma bo na nadmorski višini med 2500 in 2800 metri. V petek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo v hribih severne Primorske in Notranjske ter v zahodnih, južnih in osrednjih Julijskih Alpah, tudi nekateri vrhovi Karavank bodo lahko popoldne v oblakih. Krepil se bo jugozahodnik.

Tendenca snežnih razmer: V naslednjih dneh se bo nevarnost snežnih plazov postopno nekoliko zmanjšala in bo večinoma zmerna, druge stopnje. A zaradi otoplitve in vpliva sonca se bo čez dan povečala, tako da bo na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne znatna, tretje stopnje. Nevarnejša bodo torej južno orientirana pobočja od poznega dopoldneva do poznega popoldneva ter mesta z napihanim snegom, ki pa so večinoma na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel. Na spihanih mestih ostaja nevarnost zdrsa.