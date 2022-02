Policija prosi za informacije o torkovi prometni nesreči na Ravnah na Koroškem

Celje, 16. februarja - Policisti obravnavajo prometno nesrečo med voznikom in pešcem, ki se je zgodila v torek okoli 14. ure na Ravnah na Koroškem. Voznik je na prehodu za pešce trčil v 11-letnega fanta, so sporočili s Policijske uprave Celje. Zaradi razjasnitve okoliščin pozivajo morebitne očividce in voznika, da pokličejo na 02 82 16 200 ali na 113.