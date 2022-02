Narejeno v Mariboru s premislekom o prostoru

Maribor, 18. februarja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) pod razstavnim imenom Made in Maribor (Narejeno v Mariboru) že drugič predstavlja pestrost in raznolikost mariborskega ustvarjalnega prostora. Tokrat več kot 40 ustvarjalk in ustvarjalcev povezuje premislek o prostoru v najširšem možnem kontekstu, tako dobesednem kot likovnem in simbolnem.