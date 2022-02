Kopitarjevi kralji izgubili na domačem ledu

Los Angeles, 16. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat na domačem ledu gostili tekmece zahodne konference za končnico, Edmonton Oilers. Čeprav so kralji bolje začeli dvoboj, nato pa je bilo po dveh tretjinah izenačeno (1:1), so se zmage s 5:2 veselili gosti.