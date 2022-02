V Braziliji številni mrtvi v zemeljskih plazovih in poplavah

Rio de Janeiro, 16. februarja - Zemeljski plazovi in poplave, ki so posledica obilnega deževja, so v brazilskem kraju Petropolis terjali najmanj 23 življenj, poročanje brazilske televizije povzema nemška tiskovna agencija dpa. Leta 2011 je v neurju na tem območju umrlo več kot 900 ljudi.