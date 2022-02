Na olimpijskih igrah v torek dve novi okužbi

Peking, 16. februarja - Na zimskih olimpijskih igrah so v torek potrdili dva nova primera okužbe z novim koronavirusom. Kot so danes sporočili organizatorji, so en primer potrdili med prišleki na letališču v Pekingu, enega pa znotraj olimpijskega mehurčka. V času od 23. januarja so tako skupaj potrdili 435 primerov okužbe z novim koronavirusom.