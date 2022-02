New York, 15. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po treh zaporednih sejah v rdečih številkah se je vrednost delnic znova zvišala, saj so se vlagatelji razveselili spravljivejše ruske drže v zvezi z Ukrajino, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.