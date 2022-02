Danes stavka sindikatov zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 16. februarja - Ker z vladno stranjo niso zbližali stališč glede stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač, bodo reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva danes med 7. in 22. uro stavkali. Stavka bo potekala v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah.