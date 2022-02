Odbor DZ z večino glasov podprl predlog novele zakona o nadzoru državne meje

Ljubljana, 15. februarja - Člani DZ odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so prižgali zeleno luč predlogu dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. Ta obmejnim občinam prinaša 2,5 milijona evrov pomoči zaradi obremenjenosti s policijskim in vojaškim nadzorom meje.