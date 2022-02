Romunsko ustavno sodišče uredbo o obvezni uporabi mask označilo za neustavno

Bukarešta, 15. februarja - Ustavno sodišče Romunije je danes za neustavno razglasilo uredbo, ki velja od leta 2020 in od državljanov zahteva, da nosijo maske za zaščito pred koronavirusom. Posledično so razveljavljene vse globe, ki so bile izdane zaradi mask, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na romunsko tiskovno agencijo Mediafax.