Cigler Kralj: Stavka ni upravičena, vlada še vedno ponuja roko dialoga

Ljubljana, 15. februarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob napovedi sredine stavke v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ocenil, da ta ni upravičena in izpostavil, da vlada še vedno ponuja roko dialoga. Prioriteta ministrstva pa ostaja vlaganje v zaposlene, infrastrukturo in programe dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, je še dodal minister.