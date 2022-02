Odbor za notranje zadeve zavrnil novelo zakona o vprašanju volilnega spora pri volitvah v DS

Ljubljana, 15. februarja - Odbor DZ za notranje zadeve je zavrnil novelo zakona o DS, s katero je DS želel urediti vprašanje volilnega spora, ki so ga želeli prenesti na DVK in vrhovno sodišče. Po mnenju DS gre za sistemsko rešitev, ki bi jo implementirali tudi pri referendumih in lokalnih volitvah. Opozicija pa meni, da gre pri noveli za reševanje primera Kangler.