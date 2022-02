Nekdanje Trumpovo računovodsko podjetje zavrnilo zanesljivost finančnih izjav

New York, 15. februarja - Ameriško računovodsko podjetje Mazars je že 9. februarja obvestilo Trumpovo organizacijo, da odpoveduje sodelovanje. Dodali so, da se na letne finančne izjave, na podlagi katerih je podjetje dobivalo posojila in prikazovalo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa kot bogatega poslovneža, ni več mogoče zanašati.