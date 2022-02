V Natu previden optimizem glede Ukrajine, a na terenu še ni umirjanja razmer

Bruselj, 15. februarja - Iz Moskve prihajajo znamenja glede pripravljenosti na nadaljnji dialog v povezavi z Ukrajino, ki so razlog za previden optimizem, a na terenu za zdaj še ni umirjanja razmer, je povedal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg danes v Bruslju ob predstavitvi tem zasedanja obrambnih ministrov zavezništva to sredo in četrtek.