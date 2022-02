V Celovcu zaradi preprodaje mamil obsodili tri Slovence

Celovec, 15. februarja - Sodišče v Celovcu je danes tri Slovence - par, oba stara 34 let, ter moškega, starega 26 let - obsodilo zaradi trgovine z mamili. Zaradi prodaje več kot 9,5 kilograma heroina, kokaina in marihuane so bili obsojeni na večletne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna.