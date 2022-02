Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj dva odstotka

Ljubljana, 15. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je po ponedeljkovem 2,41-odstotnem padcu danes zvišal za 1,97 odstotka. Prometa je bilo za 1,6 milijona evrov, največ, okoli 960.000 evrov, z delnicami Krke, ki so pridobile 2,27 odstotka. Najbolj so se zvišale delnice NLB in Save Re, za 2,75 in 2,50 odstotka.