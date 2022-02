Vreme: Oblačno s padavinami, po nižinah bo deževalo

Ljubljana, 15. februarja - Popoldne bo oblačno, padavine se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo na severu med 400 in 700, drugod med 800 in 1000 metrov nadmorske višine. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.