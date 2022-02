Košarkarjem Rogaške po srhljivki zadnja polfinalna vozovnica

Ljubljana, 15. februarja - Po Krki, Helios Suns in Cedeviti Olimpiji so se v polfinale pokala Spar prebili še košarkarji Rogaške, ki so na današnji domači povratni četrtfinalni tekmi izgubili proti Nutrispoint Iliriji z 84:88 (28:26, 39:45, 59:68), a napredovali zavoljo zmage na prvi tekmi v Ljubljani s 76:70.