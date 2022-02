V New Yorku pripravljajo razstavo v spomin Virgilu Ablohu

New York, 16. februarja - V muzeju Brooklyn v New Yorku napovedujejo razstavo o ameriškem oblikovalcu Virgilu Ablohu, ki je umrl novembra lani v starosti 41 let. Razstavo z naslovom Virgil Abloh: figure govora bodo predvidoma odprli 1. julija in bo do 29. januarja 2023 prikazovala njegove skice, skulpture in oblačila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.