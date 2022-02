V Etiopiji odpravili izredne razmere

Adis Abeba/Ženeva, 15. februarja - Etiopski parlament je danes odpravil izredne razmere v državi, ki so jih uvedli novembra lani, ko je grozilo, da bodo uporniki iz regije Tigray na severu države napadli prestolnico. Prvotno je bilo predvideno, da bodo izredne razmere v veljavi do maja. WHO je ob tem sporočil, da se sooča s težavami pri razdeljevanju pomoči.