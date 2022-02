Ljubljana, 15. februarja - Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege tudi na današnjem nadaljevanju pogajanj niso zbližali stališč glede sindikalnih stavkovnih zahtev, med drugim po zvišanju plač. Sindikati zato vztrajajo pri sredini stavki, ki so jo sicer napovedali konec januarja, so za STA pojasnili na sindikalni strani.