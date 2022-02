Odprti hoteli na Obali med zimskimi počitnicami dobro zasedeni

Portorož/Piran/Celje, 18. februarja - Obmorski kraji za mnoge niso prva izbira za preživljanje zimskih šolskih počitnic, ne glede na to pa bodo tisti obalni hoteli, ki so ta čas odprti, prihodnja dva tedna razmeroma dobro zasedeni, nekateri do okoli 80-odstotno. Med gosti prevladujejo družine. Te lahko koristijo hotelsko ponudbo, sicer pa so v ospredju aktivnosti na prostem.