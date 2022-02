V operaciji Europola v šestih državah aretiranih več deset ljudi

Bruselj, 15. februarja - V današnji policijski operaciji, ki jo je koordinirala Evropska policijska agencija (Europol) in je bila usmerjena v mednarodno trgovino z mamili, so aretirali več deset ljudi, so sporočili belgijski tožilci. Skupaj so opravili 109 preiskav v Belgiji, Nemčiji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in na Hrvaškem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.