Izbrane so tri voditeljice za podelitev oskarjev

Los Angeles, 15. februarja - Letošnjo 94. podelitev oskarjev bodo vodile tri voditeljice: komičarki Amy Schumer in Wanda Sykes ter igralka Regina Hall. Po pisanju revije Variety je bilo v igri več scenarijev, naposled pa so se odločili za trio voditeljic. Te so pred težko nalogo: poskrbeti bodo morale za večjo gledanost slovesnosti, ki jo vsako leto spremlja manj gledalcev.