Slovenija in ZAE v sodelovanje na področju trajnostnega razvoja in prehranskih sistemov

Dubaj, 15. februarja - Kmetijski minister Jože Podgoršek je z ministrico za podnebne spremembe in okolje Združenih arabskih emiratov (ZAE) Mariam Bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri v Dubaju podpisal memorandum o soglasju med ministrstvoma. Ta se nanaša na sodelovanje na področju trajnostnega razvoja in prehranskih sistemov, so sporočili z ministrstva.