Slovenska uvrstitev dneva pripadla biatlonski štafeti

Peking, 15. februarja - Slovenska moška biatlonska štafeta je na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu poskrbela za slovenski dosežek dneva. Četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Kos in Rok Tršan je osvojila 11. mesto. Za odličja so se danes merile tudi smukačice, slovenski izkupiček na tekmi pa je bil skromen.

Dovžan je predal kot 12., Fak je štafeto spravil na sedmo mesto, Planko je spet padel na 12., Tršan pa je v zadnjih metrih prehitel Švicarja in ekipi zagotovil 11. mesto. Na prejšnjih igrah je bila Slovenija deseta.

V dramatičnem zaključku so zmagali Norvežani v postavi Sturla Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe in Vetle Sjaastad Christiansen. Rusija, ki je vodila od prvega do zadnjega streljanja, je bila na koncu tretja. Drugi so bili prvič v zgodovini Francozi. Njihov biatlonec Quentin Fillon Maillet je že pred koncem iger spisal zgodovino, saj je z današnjim srebrom postal prvi biatlonec doslej, ki je na enih igrah osvojil pet medalj.

Ilka Štuhec je svoj zadnji olimpijski nastop končala na 22. mestu (+3,01), Maruša Ferk Saioni je v smuku zaostala 11 stotink za Štuhčevo (+3,12) za uvrstitev na 23. mesto med 31 uvrščenimi tekmovalkami.

Zmagala je Švicarka Corinne Suter, ki je tako naslovu svetovne smukaške prvakinje dodala še olimpijsko krono. Druga je bila branilka naslova iz Pyeongchanga Italijanka Sofia Goggia. Na tretjem mestu pa je bila še ena Italijanka, na svojih prvih igrah je bron osvojila Nadia Delago.

Svoje nastopa na igrah je končal tudi kombinatorec Vid Vrhovnik. Po 37. mestu na tekmi s srednjo skakalnico je bil tokrat na tekmi z veliko skakalnico mesto boljši. Zlatega odličja se je po skoku na veliki skakalnici in teku na 10 km veselil Norvežan Joergen Graabak. Drugi je bil njegov rojak Jens Luraas Oftebro, tretji pa Japonec Akito Watabe.

Ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva je kljub vsem zapletom, povezanim z dopinškim škandalom, v katerem se je znašla, najbolje opravila z današnjim kratkim programom, za katerega je prejela oceno 82,16 točke. Po polovici olimpijske preizkušnje je druga njena rojakinja Ana Ščerbakova, tretja pa Japonka Kaori Sakamoto. Končne uvrstitve bodo znane po četrtkovem prostem programu.

Za zgodovinski dosežek pa so danes poskrbele nemške posadke v bobu dvosedu, ki so prišle do trojne zmage, kar se je v bobu zgodilo prvič v zgodovini iger. Zlato sta prepričljivo osvojila Francesco Friedrich in Thorsten Margis, ki sta ubranila naslov izpred štirih let.