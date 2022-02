Turistični vodniki Krasa in Brkinov vabijo na brezplačna vodenja

Miren, 15. februarja - Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov ob letošnjemu mednarodnemu dnevu turističnih vodnikov pripravlja brezplačna druženja in vodenja. Ob koncih tednov do 13. marca pripravljajo 16 različnih vodenj, na katerih želijo obiskovalcem predstaviti skrite kotičke, naravne in kulturne znamenitosti, ki so premalo poznani.