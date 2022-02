Nestrankarska lista gibanja Zdrava družba zbira podpise za nastop na volitvah v DZ

Ljubljana, 15. februarja - V nestrankarski ljudski listi civilnodružbenega gibanja Zdrava družba so danes začeli zbirati podpise podpore volivcev za nastop na volitvah v DZ. Ob tem opozarjajo na po njihovem mnenju sporno pogojevanje vstopa v upravne enote z izpolnjevanjem pogoja PCT, saj so prepričani, da se s tem omejuje dostopnost državljanom do volilnih opravil.