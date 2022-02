V Cankarjevem domu večer v znamenju sodobnega madžarskega jazza

Ljubljana, 15. februarja - V okviru izmenjave glasbenikov z BMC - Budapest Music Centre bosta drevi v okviru Cankarjevih torkov na koncertu Hungarian Jazz & Beyond nastopili madžarski zasedbi: dvojec, v katerem sta kitarist Csaba Palotai in bobnar Steve Arguelles, ter glasbeniki, ki so se združili za projekt Debussy Now. Obe zasedbi sta pri založbo BMC izdali nova albuma.