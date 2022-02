Rekordni lendavski bograč uradno v Guinnessovi knjigi rekordov

Lendava, 15. februarja - Bograč, ki so ga kuhali 3. in 4. septembra 2021 v Lendavi, je največja znana količina bograča, ki so ga skuhali v kotlu, so v ponedeljek uradno potrdili iz Guinnessove knjige rekordov in v Lendavo poslali certifikat, ki to potrjuje. Kuharska ekipa je v svetovni prestolnici bograča skuhala 1801 kilogram te jedi.