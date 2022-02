Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 15. februarja - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi okrepil za 1,36 odstotka. V prvi kotaciji največjo rast beležijo delnice Save-Re, NLB in Krke. Slednje so vlagateljem tudi najbolj zanimive; s Krkinimi delnicami so dopoldne opravili skoraj 353.000 evrov prometa, z delnicami NLB pa skoraj 266.000 evrov.