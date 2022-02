Na pogovoru STAkluba poudarili velik pomen kliničnih registrov

Ljubljana, 15. februarja - Klinični registri za posamezne bolezni so zelo pomembni, saj omogočajo spremljanje zdravljenja bolnikov in težave, ki se pojavljajo pri zdravljenju, so poudarili na današnjem spletnem pogovoru v organizaciji STAkluba in društev bolnikov. Pri zdravljenju pa je nujno dobro sodelovanje med zdravnikom in bolnikom, so pozvali.