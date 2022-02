Del ruskih sil v bližini Ukrajine se po navedbah Moskve vrača v svoja oporišča

Moskva, 15. februarja - Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so se nekatere ruske vojaške enote, ki so razporejene v bližini Ukrajine, začele vračati v svoja oporišča, poroča ruska tiskovna agencija Tass. To so potrdili tudi v Kremlju. Iz Kijeva pa so sporočili, da so skupna diplomatska prizadevanja Ukrajine in Zahoda uspela zaustaviti rusko zaostrovanje.